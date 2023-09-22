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В Ртищево на переезде столкнулись поезд и иномарка: пострадали двое. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Сегодня, 22 сентября, в Ртищево произошло ДТП. Примерно в 14:10, на железнодорожном переезде на улице Красной автомобиль Chevrolet Lanos столкнулся с поездом. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП две пассажирки легковушки - 54-х и 82-летняя женщины с травмами попали в больницу. Все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.