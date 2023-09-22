Фото: Водитель авто «Лада Гранта» протаранил столб на Интернациональной улице Пугачева

В Пугачеве 72-летнего водителя «Гранты» зажало в машине в результате аварии. Об этом сообщает региональная служба спасения.

ДТП произошло в 10:40 на улице Интернациональная. 72-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и влетел в столб. Мужчину вытащили из машины спасатели, после чего пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Обстоятельства аварии выясняются.

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