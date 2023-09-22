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НовостиОбщество22 сентября 2023 8:17

Лада Мокроусова: в Саратове на маршруты выходят лишь 75 процентов автобусов

Работников в отрасли растениеводства привлечь к работе на городских автобусах зимой
Евгений Бадиков
Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Лада Мокроусова: в Саратове на маршруты выходят лишь 75 процентов автобусов. Об этом мэр города рассказала в своем телеграм-канале.

По словам чиновницы, ежедневно в Саратове курсируют 87 автобусных маршрутов, но на линию выходят лишь 75% автобусов от нормативной потребности. Причиной Мокроусова называет острую нехватка кадров.

По итогам совещания с профильными комитетами Саратова на базе центров занятости будут проведены встречи с соискателями, составлены списки людей, готовых трудиться в сфере городских перевозок.

Кроме того, мэр рассказала, что планируется работников в отрасли растениеводства привлечь к работе на городских автобусах зимой.