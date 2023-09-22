Фото: В Солнечном на Тархова чиновники требуют демонтировать мини-магазин на остановке

В саратовском поселке Солнечный чиновники добиваются сноса ларька на остановке. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает мэрия.

Мини-магазин, площадью 100 квадратных метров, установили вдоль дороги, где расположена городская остановка.

Торговый объект с отдельным помещением для людей пока не успели открыть.

Жители обеспокоены отсутствием площадки для ожидания транспорта, по этой причине власти обратились в суд.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.