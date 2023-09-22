Фото: С 25 сентября стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке дворов и улиц Саратовской области

Дворы и улицы Саратовской области начнут приводить в порядок. Об этом сегодня, 22 сентября, сообщает Телеграм-канал «Пул Z 64».

С 25 сентября стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке дворов и улиц. Соответствующее распоряжение вчера подписал губернатор региона Роман Бусаргин.

Согласно документу, на протяжении 30 дней, с 25 сентября по 25 октября текущего года, будут приводить в порядок улицы, дворы, тротуары, парки и сады, а также скверы и территории, прилегающие к различным организациям.

Распоряжение губернатора находится под контролем заместителя Председателя Правительства области Павла Мигачева.

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