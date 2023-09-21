В Саратовской области на карантин закрыто 25 школ и 472 класса из-за ОРВИ

Количество школ, закрытых на карантин из-за распространения гриппа и ОРВИ в Саратовской области, за сутки увеличилось на 25%. с 20 до 25. По состоянию на 20 сентября, в области было закрыто 20 школ и 400 классов в 92 школах, сегодня пресс-служба регионального министерства образования сообщает, что закрыты 472 класса в 102 школах.

По данным Министерства здравоохранения Саратовской области, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе превышен на 89,1%. За прошлую неделю, с 11 по 17 сентября, в области зарегистрировали более 18 тысяч случаев ОРВИ.

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