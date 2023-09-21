Депутат облдумы Вячеслав Калинин поздравил юных саратовских мастеров боевых искусств

Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, никогда не опускать руки после обидных поражений, а извлекать из них уроки и двигаться вперед. Поздравляю вас!, — высказался депутат

Депутат Саратовской областной Думы, заместитель председателя комитета по делам ветеранов Вячеслав Калинин отметил успехи саратовских участников юношеских игр боевых искусств, проходивших в Анапе с 3 по 19 сентября под эгидой РСБИ.

— Наши юные земляки подтвердили статус одних из лучших мастеров комплексных единоборств в стране, из восьми спортсменов сборной Саратовской области призовые места заняли семь ребят! В Саратов едут 3 золотых и 4 серебряных медали, и это более чем достойный уровень. Наша область славится давними традициями успешных выступлений наших юных самбистов, дзюдоистов, и теперь мы можем гордится представителями еще одной дисциплины. Желаю ребятам не останавливаться на достигнутом, никогда не опускать руки после обидных поражений, а извлекать из них уроки и двигаться вперед. Поздравляю вас!, — высказался депутат.

Организовал поездку Председатель комитета по делам ветеранов Молодежного парламента при Саратовской областной Думе, руководитель областной Федерации комплексного единоборства Александр Дубинин.