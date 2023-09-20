Фото: В Саратовской области привить от гриппа планируют 60% населения

В Саратовской области привить от гриппа планируют 60% населения. Об этом в своем Телеграм-канале заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По словам чиновника, на сегодняшний день область имеет 598 тысяч доз вакцины для детей и взрослых.

Костин отметил, что остановить эпидемию удастся в случае вакцинации более половины населения. Таким образом есть вероятность защитить от тяжелой формы болезни, которая также имеет процент смертности.

Желающие привиться могут обратиться в районные поликлиники или мобильные пункты.

Министр подытожил, что никакого отрицательного влияния на здоровье прививка не оказывает.

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