Фото: В Саратовской области привить от гриппа планируют 60% населения
В Саратовской области привить от гриппа планируют 60% населения. Об этом в своем Телеграм-канале заявил министр здравоохранения региона Олег Костин.
По словам чиновника, на сегодняшний день область имеет 598 тысяч доз вакцины для детей и взрослых.
Костин отметил, что остановить эпидемию удастся в случае вакцинации более половины населения. Таким образом есть вероятность защитить от тяжелой формы болезни, которая также имеет процент смертности.
Желающие привиться могут обратиться в районные поликлиники или мобильные пункты.
Министр подытожил, что никакого отрицательного влияния на здоровье прививка не оказывает.
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