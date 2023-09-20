Глеб Пускепалис, актер, режиссер: "Папа в кабинете репетировал, а я учил уроки и поймал театральную "бациллу"

Глеб Пускепалис: "для папы была очень важна связь с Саратовом" Фото: Елена Маркелова

В Саратов почтить память народного артиста России, нашего земляка Сергея Пускепалиса приехал его сын, актер и режиссер Глеб Пускепалис.

"Для папы была очень важна связь с Саратовом. Здесь и я впервые вышел на сцену. Вернее меня вынесли - полугодовалого, в спектакле "Рождество в домике Купьелло". Театральную "бациллу" я получил в Магнитогорске. Папа в своем кабинете репетировал, а я учил уроки и любовался им"

Интервью с Глебом Пускепалисом читайте в ближайшее время в "КП-Саратов"