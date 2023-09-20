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НовостиОбщество20 сентября 2023 8:10

Превышенный эпидпорог по ОРВИ и гриппу стал причиной закрытия десятков саратовских школ

В Саратовской области закрыли 17 школ и детсад из-за гриппа и ОРВИ
Елена Маркелова
Частично не работают несколько групп в трех ДОУ Саратова, ЗАТО Светлый и Петровского района

Частично не работают несколько групп в трех ДОУ Саратова, ЗАТО Светлый и Петровского района

На карантин из-за гриппа и ОРВИ закрыты 17 школ и один детский сад Саратовской области. Об этом проинформировала пресс-служба регионального министерства образования.

Дистант по вышеуказанной причине организован для учащихся Саратова, поселка Михайловский, Энгельсского, Калининского, Духовницкого, Федоровского, Екатериновского, Ивантеевского, Пугачевского районов. Закрытие потребовалось и детскому саду Самойловского района.

Частично не работают несколько групп в трех ДОУ Саратова, ЗАТО Светлый и Петровского района. Также не учатся в здании СОШ 344 класса в 83 школах 19 МР.