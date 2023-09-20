Фото: В селе Корсаковка пожар в двухквартирном доме унес жизнь мужчины

В Татищевском районе в результате пожара погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вызов поступил в дежурную часть утром в 6:11. В селе Корсаковка произошло возгорание в трехкомнатной квартире двухквартирного дома. На тушение выезжали два экипажа.

Сгорела одна из комнат, площадь составила 9 квадратных метров.

Позже на месте пожара был обнаружен погибший мужчина. Причина возгорания устанавливается.

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