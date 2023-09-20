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НовостиОбщество20 сентября 2023 4:58

Бюджет Саратова пополнили 18,7 миллиона рублей от продажи лома металла

Саратовский бюджет получил почти 19 миллионов рублей с продажи металлолома
Елена Маркелова
Металлолом образовался в результате демонтажа трамвайных рельсов

Металлолом образовался в результате демонтажа трамвайных рельсов

В этом году бюджет Саратова планирует продать муниципальное имущество почти на три миллиона рублей. Информация об этом прозвучала в ходе внеочередного заседания городской думы.

В соответствующий план вошли 17 нежилых объектов муниципальной собственности, 11 395 акций АО "Саратовгаз", металлолом. На данный момент реализовано имущества более чем на 20 миллионов рублей.

18,7 миллионов из этой суммы выручено с продажи металлолома. Он образовался в результате демонтажа трамвайных рельсов.