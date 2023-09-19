В Ленинском районе Саратова произошла смертельная авария

Авария в Ленинском районе Саратова (фото: тг канал "Саратов(Ленинский район)"

В Ленинском районе Саратова сегодня вечером произошло ДТП. По информации городской Госавтоинспекции в 20:20 на Московском шоссе 131А, рядом с поворотом на инфекционную больницу, 31-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта» совершил наезд на мужчину. В результате столкновения пешеход от полученных травм скончался на месте. Погибшему было 58 лет.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства трагедии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.