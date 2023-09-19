В Саратове работает мобильный лыжный сервисный центр Олимпийского комитета России

Лыжный сервисный центр (Фото: Комитет по физической культуре и спорту СО)

В Саратов прибыли специалисты Олимпийского комитета России. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Опытные специалисты, которые занимаются подготовкой инвентаря для сборной команды России, будут готовить лыжи воспитанников муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 3. В рамках визита они проконсультируют и тренеров и спортсменов по подготовке инвентаря в зимний период.

Мобильный лыжный сервисный центр Олимпийского комитета России будет работать на территории Лыжного стадиона на 5-ой Дачной до 24 сентября.

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