В Саратове работает мобильный лыжный сервисный центр Олимпийского комитета России

Лыжный сервисный центр (Фото: Комитет по физической культуре и спорту СО)
В Саратов прибыли специалисты Олимпийского комитета России. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта.
Опытные специалисты, которые занимаются подготовкой инвентаря для сборной команды России, будут готовить лыжи воспитанников муниципальной спортивной школы олимпийского резерва № 3. В рамках визита они проконсультируют и тренеров и спортсменов по подготовке инвентаря в зимний период.
Мобильный лыжный сервисный центр Олимпийского комитета России будет работать на территории Лыжного стадиона на 5-ой Дачной до 24 сентября.
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