В военном госпитале в зоне СВО скончался раненый боец из Саратова

Телеграм-канал героя России Александра Янкловича «Твои Герои, Саратов! ZOV» опубликовал сведения о саратовских бойцах за последние сутки.

Самая сложная ситуация была у 94 полка, сведения получают от них за прошедшие сутки, а не за сегодняшний день. На поле боя за прошедшие сутки потерь и происшествий нет. Но, как сообщили из военного госпиталя - скончался раненый боец Аслан А.А. 90 года рождения. Врачи сделали всё возможное, но состояние бойца было крайне тяжелым. Администраторы канала выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего.

В остальных полках и бригадах без потерь и происшествий. 72 бригада ПТУР -стабильно напряженная обстановка; 72 бригада, 1 гадн - противник продолжает попытки контратаковать позиции наших подразделений, но интенсивность атак уменьшилась благодаря успешной работе, в том числе, наших расчётов. Противнику нанесено значительное огневое поражение. Среди личного состава нашего дивизиона потерь нет.

83 полк - были артиллерийские прилёты по огневым позициям. Без потерь личного состава, вооружения и техники. Успешно выполнили все задачи. Отличился саратовский дивизион. Подтверждено поражение цели. Продолжают совершенствовать огневые позиции и бытовые условия. Шиханы; «Волгари»; 91 противотанковый дивизион «Дельфин»;97 полк; 98 полк; 99 полк – все в рабочем порядке.

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