В Саратовской области пропал 35-летний Андрей Степанов

Пропал Степанов Андрей Владимирович

В Сартовской области волонтеры «Лиза Алерт» разыскивают 35-летнего Степанова Андрея Владимировича. Он ушел из дома и не вернулся 14 сентября 2023 года.

Приметы пропавшего: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие.Был одет в черную толстовку, черные штаны, черные кроссовки.

Инфорг: Екатерина (Амулет) 89271221865

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