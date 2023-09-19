Саратовец похитил деньги у напарника и потратил их в Москве (фото: архив КП)

В Саратове местного жителя задержали за кражу денег у знакомого. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

По версии следствия, два саратовца – 51 года и 56 лет – ездили в Москву работать вахтовым методом и жили там в одной комнате. Вернувшись домой, старший из мужчин обнаружил, что с его счета пропало 65 тысяч рублей. По данному факту мужчина обратился в полицию.

Полицейские заподозрили в краже напарника заявителя. Тот на допросе признался, что украл у товарища деньги и потратил на оплату кредита. Позже выяснилось, что злоумышленник, расплачивался похищенной картой в столичных магазинах.

Сотрудники МВД завели дело о краже. Идет расследование.

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