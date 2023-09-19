В Саратовской области педагоги получат дополнительные выплаты (фото: Архив КП)

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил ввести доплату для учителей за наставническую и методическую работу. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщило региональное министерство образования.

С этого года во всех школах появились новые квалификационные категории — «педагог-наставник» и «педагог-методист». Предлагается саратовским учителям, которые возьмут на себя соответствующие дополнительные обязанности, доплачивать по 3 тысячи рублей. Предложение губернатора должна одобрить областная Дума. В таком случае доплаты смогут получить сотрудники школ, детских садов, колледжей и учреждений дополнительного образования. На нее могут рассчитывать так же педагоги, которые занимаются методической или наставнической работой при том, что она не входит в их основные должностные обязанности.

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