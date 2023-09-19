Опасный флэшмоб: дети танцуют на дорогах Саратовской области

Сотрудники Госавтоинспекции по Саратовской области сегодня, 19 сентября, выступили с обращением в связи с набирающим популярность среди детей опасным флешмобом.
Его суть заключается в том, что участники танцуют на проезжей части, подвергая свою жизнь опасности и создавая аварийные ситуации. К взрослым нарушителям стали присоединяться и дети. Такие видео появились во многих регионах. Танцующие на дорогах дети были замечены и в Саратовской области, в городе Балаково. Подобными роликами заинтересовалась полиция.
- Законодательство Российской Федерации регулирует наказание несовершеннолетних и их родителей за нарушение безопасного участия детей в транспортной среде, - напомнили в региональной Госавтоинспекции.
За несоблюдение ПДД РФ несовершеннолетними до 16 лет ответственность несут их родители или законные представители. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних грозит административная ответственность.
- Таким образом, если по вине ребенка совершено дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди и повреждено транспортное средство, то отвечать по закону придется его родителям, - заметили в ГИБДД.
Но прежде всего родителям и самим детям нужно понимать, что такие сомнительные развлечения опасны для жизни и здоровья.
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