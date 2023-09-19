В Ленинском районе Саратова отключат горячую воду

В Ленинском районе Саратова отключат ГВС ( Фото: Архив КП)

Саратовский филиал «Т Плюс» готовит сети к отопительному сезону и сообщает, что завтра, 20 сентября в Ленинском районе отключат горячее водоснабжение абонентам по следующим адресам:

ул. Одесская, 3а, б, 5, 5а, б, 7, 20

площадь Ленина, 1, 3

ул. Моторная, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

ул. Московское шоссе, 1, 3, 5, 7, 7а

ул. Керамическая, 3

ул. Спартака, 10

ул. Щорса, 12, 12а, 14

ул. Гвардейская, 18а, 20, 24, 24а, б, 26, 26а, 28, 28а, б, 30а

ул. Гвардейская - МУПП «САРАТОВГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

ул. З. Космодемьянской, 6, 14а, 18, 19, 21, 20, 22, 24, 26, 30

станция Трофимовский - ОАО "РЖД"

ул. Бережная, 1

ул. Ламповая, 4, 4а, 6, 9, 11

проспект Строителей, 3, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13а

ул. Бульварная, 10, 12, 14, 14а, 16

ул. Осенняя, 4а, 6а

ул. Студеная, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 8, 10, 13а

ул. Шехурдина, 60а

ул. Чайковского, 1, 3, 4, 5, 6

1 проезд Панфилова, 1, 3,

3 проезд Панфилова, 1

ул. Панфилова, 5, 7, 11, 13, 17

ул. Олимпийская, 9, 11

Плановое время завершения ремонта – 20 сентября, до конца дня. Мероприятия направлены на повышение надежности системы теплоснабжения в зимнее время.

Высокая изношенность тепловых сетей может стать основной причина отключения ГВС и продления сроков ремонтов. Энергетики приносят свои извинения.

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