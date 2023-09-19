В Саратовской области ПДД будут отслеживать автомобили с видео фиксацией

Мобильные комплексы фиксации нарушений ( Минтранс Саратовской области)

В Саратовской области будут запускают новые мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приобретены три комплекса на базе «Лады Ларгус». Они будут фиксировать выезд на встречную полосу движения, превышение скорости, движение по полосе общественного транспорта и т.д. Комплексы уже прошли тестирование. Автомобили будут двигаться как по Саратову, так и по области.

Сейчас в регионе действует 644 комплекса автоматической фиксации нарушений. Из них 265 установлены в Саратове, 144 - на областных дорогах, 121 - на федеральных трассах. С их помощью с начала года было вынесено и направлено нарушителям больше 1,8 миллиона постановлений об административных правонарушениях.

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