Автобусы должны быть поставлены в I квартале 2024 года. Фото: Архив КП.

В Саратовской области появится 82 новых автобуса. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области

В дополнение к 900 миллионам рублей, на которые Саратовская область должна закупить 75 автобусов, регион получил еще 100 миллионов рублей казначейского кредита.К этим средствам область добавит и собственные средства в размере 49 миллионов. И автобусный парк увеличится не на 75 единиц, как планировалось изначально, а на 82.

Все машины будут переданы в пользование государственному предприятию для обеспечения транспортного обслуживания населения на муниципальных и межмуниципальных маршрутах области и города Саратова.

Первые автобусы в область придут в декабре текущего года, а поставка всего транспорта будет завершена в первом квартале 2024 года.