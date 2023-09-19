Администрация Энгельса объявила аукцион почти на 5 миллионов рублей

Учебное заведение, рассчитанное на 1100 мест, по техническому заданию должно будет включать 4 этажа. Фото: Архив КП.

Энгельсской администрацией на сайте госзакупок был размещен заказ на подготовку проекта по строительству новой школы со всей проектно-сметной документацией. Первоначально установленная цена – 4,9 миллионов рублей.

Строительство планируется на Волжском проспекте. Учебное заведение, рассчитанное на 1100 мест, по техническому заданию должно будет включать 4 этажа. На территории школы необходимо предусмотреть стадион с футбольным полем и трибунами для зрителей, полосу препятствий для выполнения образовательной программы по курсу ОБЖ и ГТО; волейбольной и баскетбольной площадки, площадки для гимнастики и общеразвивающих упражнений.

Также на территории нужно рассчитать размещение сценической площадки, зон отдыха, площадок для подвижных игр и проведения торжественных мероприятий.

В школе необходимо продумать проектировку помещений для групп продленного дня для 1-4 классов, просторных гардеробных на первом этаже, столовой, рассчитанной на 550 человек, актового зала на 660 посадочных мест, мастерских с подсобными помещениями - их оборудуют станками для деревообработки и металла, швейными машинами. Библиотека школы, как справочно-информационный центр, должна будет быть оснащена компьютерной техникой с возможностью выхода в интернет.

Вместе с тем, в школе хотят построить два спортивных зала и плавательный бассейн с шестью дорожками по 25 метров. Полную документацию проекта необходимо подготовить до конца ноября этого года.