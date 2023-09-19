Саратовца Андрея Массарина отметили за боевые заслуги в СВО

Андрей Массарин родом из села Калдино Федоровского района

За успешное выполнение боевых задач отметили саратовца Андрея Массарина. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Андрей Массарин родом из села Калдино Федоровского района. Он окончил Калдинскую школу, а затем отправился служить срочную службу в ряды ВС РФ. В марте 2023 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны России, чтобы защищать государственные интересы Родины.

На данный момент он успешно справляется с боевыми задачами. Командование полка отметило его деятельность благодарностью.