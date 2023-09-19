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НовостиПолитика19 сентября 2023 13:30

Саратовца Андрея Массарина отметили за боевые заслуги в СВО

За успешное выполнение боевых задач отметили саратовца Андрея Массарина.
Дина Иванова
Андрей Массарин родом из села Калдино Федоровского района

Андрей Массарин родом из села Калдино Федоровского района

За успешное выполнение боевых задач отметили саратовца Андрея Массарина. Об этом сообщает телеграм-канал Время Саратовское Z.

Андрей Массарин родом из села Калдино Федоровского района. Он окончил Калдинскую школу, а затем отправился служить срочную службу в ряды ВС РФ. В марте 2023 года мужчина заключил контракт с Министерством обороны России, чтобы защищать государственные интересы Родины.

На данный момент он успешно справляется с боевыми задачами. Командование полка отметило его деятельность благодарностью.