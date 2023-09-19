Министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина в ходе заседания Думы Фото: Наталия Калинина

В Саратовской области планируют повысить зарплаты бюджетникам. Об этом стало известно сегодня, 19 сентября в ходе комитета Саратовской областной Думы по бюджету, налогам и собственности.

В ходе заседания комитета глава регионального минфина Ирина Бегинина представила поправки в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно тексту документа, доходы бюджета региона вырастут на 0,8 млрд рублей, в том числе за счет дополнительных налоговых и неналоговых, а также безвозмездных поступлений.

С учетом остатков на счете областного бюджета и специального казначейского кредита расходы возрастут на 1,4 млрд рублей.

— По поручению губернатора будут повышены целевые ориентиры по оплате труда в рамках указов Президента России и установлены доплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы: молодым специалистам, педагогам-наставникам, преподавателям-предметникам, преподавателям наиболее востребованных специальностей, тренерам. На данные цели за счет зарезервированных средств предлагается дополнительно 865,5 млн рублей, в том числе межбюджетные трансферты местным бюджетам - 564,7 млн рублей, - рассказала министр.

Напомним, по инициативе главы региона Романа Бусаргина учителям, которые будут выполнять дополнительные функции по наставничеству и методической помощи предлагается установить ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей,

Уточненные параметры в 2023 году составят по доходам 158,4 млрд рублей, по расходам –178,8 млрд рублей. На 2024 год – 134,1 млрд и 137,0 млрд рублей, на 2025 год – 130,0 млрд рублей и 132,7 млрд рублей соответственно.

Депутаты рассмотрят законопроект на следующем заседании областной Думы.