Анатолий Горбатов. Источник: сайт администрации муниципального образования "Город Саратов"

День рождения празднует Почетный гражданин Саратова Анатолий Горбатов. Об этом сообщается на сайте администрации муниципального образования "Город Саратов".

Анатолий Горбатов родился 19 сентября 1936 года. Мужчина является заслуженным учителем школы РСФСР. Он возглавлял культурно–спортивный центр «СпАрТ», занимал должность инструктора – методиста государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Саратовское областное училище олимпийского резерва».

Анатолий Горбатов награжден следующими знаками: «Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», Олимпийского комитета России «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России», памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России».

Глава Саратова Лада Мокроусова поздравила Почетного гражданина Саратова: «Огромная созидательная энергия и несгибаемая воля принесли Вам заслуженные награды и уважение земляков, помогли реализовать много смелых идей и проектов. Примите слова искренней благодарности за плодотворный труд и огромный вклад в развитие физкультуры и спорта на территории города Саратова, популяризацию среди молодежи здорового образа жизни!».