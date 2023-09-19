Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. фото: Архив КП.

Материнский капитал помог улучшить жилищные условия 6,6 тысячам жителей Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда России по Саратовской области.

С начала года более 6,6 тысяч семей Саратовской области улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала. Из них 1,4 тысячи семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств. По таким заявлениям Отделение СФР перечислило в этом году 700 млн. рублей. Еще 5,2 тысячи семей оплатили жилищные кредиты в банках на общую сумму 3,2 млрд. рублей.

Покупка жилья – одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять ипотеку. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств.