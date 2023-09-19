Роман Бусаргин: прокуратура проверит все разрешения на строительство 2023 года

После обращения жителей Солнечного-2 о незаконной застройке района к Вячеславу Володину, организована прокурорская проверка. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграмм-канале написал, что полностью поддерживает данное решение.

- Полностью поддерживаю решение Вячеслава Викторовича. Если подобные сигналы есть, в ситуации должны разобраться правоохранительные органы. Со своей стороны также обращусь к областному прокурору с просьбой проверить все выданные в 2023 году разрешения на строительство на предмет учета обязательного требования к наличию социальной инфраструктуры в местах возведения многоквартирных домов. Если ответственные лица подписывали документы, не обращая внимание на данный критерий, они должны понести наказание согласно закону, - заявил глава региона.

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