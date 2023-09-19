фото: Архив КП.

В Саратовской области многодетные семьи смогут выбрать себе свободный участок. Об этом стало известно сегодня, 19 сентября, в ходе заседания комитета Саратовской областной Думы по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и собственности.

Законопроект, разработанный главой региональной прокуратуры Сергеем Филипенко об упрощении порядка получения земли от государства представил помощник прокурора Саратовской области Иван Гусев. По его словам, ряд многодетных семей являются собственниками индивидуальных жилых домов, расположенных на земельных участках, которые используются ими на праве аренды или ином праве, но не на праве собственности, и федеральным законодательством они имеют приоритетное право оформить данный участок в собственность, но только на платной основе.

Теперь же многодетные также смогут выбрать себе любой свободный надел, который находится в муниципальной или областной собственности – даже если он не включен в специальный реестр. Семья сможет либо самостоятельно провести кадастровые работы и согласовать передачу земли, либо предложить чиновникам внести землю в реестр.