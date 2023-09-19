Магазин в Саратове получил решение суда о восстановлении фасада ( фото: Администрация Саратова)

Кировским районным судом удовлетворены требования комитета по архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов» . Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает администрация города.

На собственника нежилого помещения, где находится действующий магазин, расположенного на первом этаже многоквартирного дома №156А на улице Кутякова, возложена обязанность привести фасад к внешнему виду, который существовал до самовольного изменения, выразившегося в частичном изменении цветового решения и применяемых отделочных материалах.

Мероприятий по соблюдению Правил благоустройства Саратова в этом направлении будут продолжены.

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