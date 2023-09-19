В спецоперации погиб Максим Ивченко из Балашова

Военнослужащий погиб в Белгородской области

В специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Максим Ивченко. Печальную весть сообщил глава Балашовского района Павел Петраков.

Максиму Ивченко было 30 лет. В 2000 году пошёл в школу №4, по окончанию которой поступил в Ахтубинскую кадетскую школу-интернат имени П.О. Сухого. С 2011 по 2012 год проходил срочную военную службу, с 2014 по 2017 годы служил по контракту в Волгоградской области.

26 сентября 2022 года Максим Михайлович был призван по мобилизации. 14 января 2023 года Максим Ивченко погиб в Белгородской области.