В Балашове Саратовской области подростки сломали детские карусели

В Балашове на пляже сломали карусели ( фото: администрация г. Балашов)

16 сентября, в Балашове Саратовской области в рамках празднования 243-летия города и 95-летия района был торжественно открыт после реконструкции городской пляж. Той же ночью неизвестными были сломаны некоторые конструкции. Сегодня, 19 сентября администрация города вновь сообщила печальные новости, минувшей ночью подростки сломали там детские карусели.

В конце прошлого года муниципалитет выиграл 95 миллионов рублей в рамках федеральной программы «Малые города» на создание современного пляжа.

- Мы же вновь с сожалением вынуждены констатировать, что наши общие усилия, направленные на благоустройство нашего родного города, отдельными горожанами, увы, не ценятся, - пишет районная администрация и обращается ко всем гражданам :

«Уважаемые родители! Возможно, вы узнаете в этих молодых людях своих детей и сможете найти лучшее применение их свободному времени и неуемной энергии!

Напоминаем, что если вы стали свидетелями актов вандализма – не оставайтесь равнодушными! Обращайтесь в полицию: телефоны 02 и 102, либо в районный комитет по ЖКХ. Телефон (84545) 41957»

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