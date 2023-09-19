Еще один застройщик в Саратовской области построит социальные объекты

Еще один застройщик в Саратове взял на себя обязательства по строительству социальных объектов. Досудебное соглашение подписано с ООО «СК «Новый век». Об этом сообщает Правительство области.

Организация планировала возвести 5 многоэтажных жилых домов в Энгельсе, расположенных по улице имени Марины Расковой №№ 3, 7, 6 и 9. Но, детские сады и школы, расположенные в этом районе, не смогут принять дополнительную нагрузку. По новым правилам в таких случаях, жилая застройка вестись не может.

- Чтобы продолжить строительство, застройщик принял решение самостоятельно возвести новые социальные объекты. Администрация Энгельса и ООО «СК «Новый век» заключили дополнительное соглашение о том, что по улице имени Марины Расковой, 5 построят школу на 1100 мест. Кроме того, подписано инвестиционное соглашение о строительстве детского сада. Застройщик также передаст часть нежилых помещений в муниципальную собственность. Там разместят детскую и взрослую поликлиники, - сообщается в телеграм-канале Романа Бусаргина.

На сегодняшний день судебные разбирательства идут еще по 30 домам, которые возводят различные застройщики с недостаточной инфраструктурой.

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