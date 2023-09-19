Педагогам-наставникам Саратовской области поднимут зарплату на 3 тысячи рублей

Доплаты будут действовать в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, а также в учреждениях среднего профессионального образования

В Год педагога и наставника в Саратовской области планируется ввести новые доплаты педагогическим работникам. В том числе начинают действовать новые квалификационные категории, такие как «педагог-наставник» и «педагог-методист».

По инициативе главы региона Романа Бусаргина учителям, которые будут выполнять дополнительные функции по наставничеству и методической помощи предлагается установить ежемесячную выплату в размере 3 тысяч рублей.

- Такое решение позволит сформировать связь поколений - педагогов с большим опытом работы и молодых специалистов, уверен, что это путь к повышению качества образования. Отдельно отмечу, что доплата предусмотрена для педагогов, которые занимаются методической или наставнической работой, если она не входит в их должностные обязанности по основной занимаемой должности в дополнение к основной деятельности, также важным аспектом является наличие категории «педагог-наставник» и «педагог-методист, - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр образования области Михаил Орлов.

Такие доплаты будут действовать в детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования, а также в учреждениях среднего профессионального образования.