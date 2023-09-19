Ремонт тротуаров в Гагаринском районе ( Мин информ)

В Гагаринском районе Саратова в этом году отремонтируют 5 километров тротуаров. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства области. В Гагаринском районе начался капитальный ремонт региональной автодороги Саратов — Красный Текстильщик. Работы идут по областной программе «Развитие транспортной системы».

Планируется обеспечить освещение вдоль трассы, установить остановочные павильоны и обустроить тротуары в селах Александровка и Багаевка, поселках Хмелевский и Красный Текстильщик — 180 светильников, 3 остановочных павильона, обустройство 5 тысяч погонных метров тротуаров, по 2,5 км — с каждой стороны дороги.

Контракт с подрядчиком рассчитан на два года, но основную часть работ планируется выполнить в этом году. На сегодняшний день идет подготовка к устройству тротуаров.

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