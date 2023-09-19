Саратовец склонял женщину к интиму в сарае и поплатился жизнью. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

В Саратове завершено расследование дела об убийстве 45-летнего мужчины. Известно, что 27 июля в селе Свинцовка в частном доме выпивала компания. Один из участников застолья отправился спать в сарай с 36-летней знакомой, там между парой произошел конфликт из-за домогательств со стороны мужчины.

В ходе конфликта дама задушила мужчину веревкой и рассказала об этом соседу. Мужчина заявил в полицию. Уголовное дело с обвинительным заключением по статье "убийство" направлено в суд.