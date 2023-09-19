В Балаково на продажу выставлен участок набережной с причалом за 4,6 млн

Участок с причалом оценивается в 4,67 млн рублей

Под Саратовом на продажу выставлен участок набережной с причалом за 4,6 млн. Информация об этом размещена на портале по реализации государственного и муниципального имущества.

В городе Балаково Саратовской области продается набережная пассажирского вокзала.

Согласно карточке лота , участок протяженностью 170 метров в 6-м микрорайоне (кадастровый номер: 64:40:000000:15119) имеет причальную стенку. Оценивает причал в 4,67 млн рублей.

Объект, который находится в федеральной собственности, был введен в эксплуатацию в 1997 году. По условиям договора продажи новый собственник должен пользоваться объектом речного порта в целях обслуживания пассажиров и судов, погрузки, выгрузки, приема, хранения и выдачи грузов, взаимодействию с другими видами транспорта.