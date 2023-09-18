На ул. Радищева приступили к работам по восстановлению стены с граффити

фото: Т Плюс

Саратовский филиал «Т Плюс» восстанавливает стену с граффити на ул. Радищева, вынужденно демонтированную из-за работ по реконструкции теплосети на данном объекте. Ее росписью вновь займется саратовский художник Олег Зябкин. Он воссоздаст свою же работу - изображение первого декана историко-филологического факультета Саратовского государственного университета Семена Франка.

Мероприятия по замене трубопроводов на ул. Радищева проводились на участке проезжей части от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Советская, а после перешли на дворовую территорию. Чтобы продолжить дальнейшие работы по прокладке сетей, потребовался демонтаж арт-объекта.

Работы на участке реконструкции подходят к концу. Энергетики заменили здесь 810 м изношенных трубопроводов диаметром 530 мм и проложили 405 м новых конструкций строительного канала. Новые трубы в современной пенополиуретановой изоляции оснащены системой дистанционного контроля, которая позволяет точно определить место появления дефекта и оперативно приступить к его устранению. Срок их службы составит более 30 лет.

Кроме того, выполнена большая часть работ по благоустройству территории - уже восстановлены пешеходные дорожки вдоль жилых домов, а также будет выполнено благоустройство зеленой зоны перед арт-объектом.

Напомним, в этом году по соглашению с администрацией Саратова энергетики заменили порядка 13 км изношенных теплосетей на 10 участках городских улиц.