В Саратове на высокую зарплату чаще всего требуются руководители (фото: архив КП)

Портал по поиску работы SuperJob проанализировал 75 тысяч вакансий и отобрал самые высокооплачиваемые предложения сентября в Саратовской области.

В сентябре самые высокие зарплаты предлагались руководителям высшего и среднего звена, бухгалтерам, менеджерам по продажам и работе с клиентами, инженерам, водителям, квалифицированным рабочим.

В этом месяце работодатели больше всего готовы платить директору по производству. Требования к кандидатам: опыт работы в организации производства электротехнического, газового, нефтяного и резервуарного оборудований, модульных металлоконструкций. Зарплатное предложение от 130 тысяч рублей. Второе место заняла вакансия директора по персоналу на пищевом предприятии. Кандидату обещают зарплату в размере 120 тысяч рублей. На третьем месте — вакансия менеджера по продажам на меховой фабрике с зарплатой от 70 до 110 тысяч рублей.

Также в топ-5 попали: повар в сеть ресторанов - зарплата от 64 до 76 тысяч рублей с бесплатным питанием; а также менеджер склада - от 56 тысяч рублей.

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