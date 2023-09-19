фото: пресс-служба СГУ

Студенты из Луганска освоят IT-профессии в саратовском университете. Об этом сообщает пресс-служба СГУ им. Н.Г. Чернышевского.

Студенты Луганского государственного педагогического университета пройдут обучение по программе профессиональной переподготовки проекта «Цифровые кафедры» в СГУ. Занятия стартуют 18 сентября и продлятся весь учебный год.

Сотрудничество Саратовского университета и ЛГПУ проходит в рамках консорциума по подготовке кадров в индустриальной и ИТ-сфере, который входит в стратегический проект СГУ «Учитель в образовательной парадигме» программы «Приоритет 2023».

Выпускники будут готовы к производственно-технологической и информационно-аналитической деятельности, смогут разрабатывать программное обеспечение и применять методы искусственного интеллекта и машинного обучения для решения практических задач. После окончания обучения участники получат диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по обработке данных».

Проект «Цифровые кафедры» – часть федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Реализуется благодаря программе «Приоритет 2030» с 2022 года.