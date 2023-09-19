За неделю в Саратовской области коронавирусом заболел 141 человек

В Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрирован 141 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 19 сентября сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе составляет 325 870 человек, выздоровели за это время 319 696 человек.

За неделю наибольший прирост зафиксирован в Саратове — 87 пациентов,в Балашовском районе — 26, в Энгельсском и Балаковском — 13 и 11 соответственно.

Из общего числа пациентов пневмония диагностирована у 16-ти, с признаками ОРВИ — 125 заболевших.

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