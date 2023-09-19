Саратовский спортсмен стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Артём Штырков из Саратова победил на «Кубке Лотоса» среди профессионалов

Артём Штырков – стал победителем международного турнира по кикбоксингу «Кубок Лотоса» среди профессионалов. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает Министерство спорта Саратовской области.

Международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса» состоялся 15 сентября в Элисте.

В дисциплине 63,5 кг свой дебютный профессиональный бой провёл спортсмен ГБУ ДО СО "СШОРСЕ Ахмерова" из Саратовского областного центра спортивной подготовки, член национальной сборной России в дисциплине «К1» Артём Штырков. Борец одержал блестящую победу над соперником из республики Башкортостан Русланом Туктаровым. Спортсмена подготовил Заслуженный тренер России Расул Далгатов.

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