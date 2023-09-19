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НовостиСпорт19 сентября 2023 7:27

Саратовский спортсмен стал победителем международного турнира по кикбоксингу

Артём Штырков из Саратова победил на «Кубке Лотоса» среди профессионалов
Светлана Курышева
Артём Штырков из Саратова победил на «Кубке Лотоса» среди профессионалов

Артём Штырков из Саратова победил на «Кубке Лотоса» среди профессионалов

Артём Штырков – стал победителем международного турнира по кикбоксингу «Кубок Лотоса» среди профессионалов. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает Министерство спорта Саратовской области.

Международный турнир по кикбоксингу «Кубок Лотоса» состоялся 15 сентября в Элисте.

В дисциплине 63,5 кг свой дебютный профессиональный бой провёл спортсмен ГБУ ДО СО "СШОРСЕ Ахмерова" из Саратовского областного центра спортивной подготовки, член национальной сборной России в дисциплине «К1» Артём Штырков. Борец одержал блестящую победу над соперником из республики Башкортостан Русланом Туктаровым. Спортсмена подготовил Заслуженный тренер России Расул Далгатов.

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