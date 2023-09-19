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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:41

Директор Саратовского ДК награждена Президентом России Владимиром Путиным

Директор ДК «Россия» Ольга Сынкина награждена Президентом
Евгений Бадиков
фото: Википедия. Орден учрежден в 2021 году для поощрения лиц за заслуги в сфере культуры и искусства.

фото: Википедия. Орден учрежден в 2021 году для поощрения лиц за заслуги в сфере культуры и искусства.

Директор Саратовского ДК награжден Президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая информация размещена на федеральном портале правовой информации.

Вчера, 18 сентября, были опубликованы указы о награждении государственными наградами.

Директора дворца культуры «Россия» Ольгу Сынкину глава государства Владимир Путин отметил орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

Президент оценил ее «вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».