Необходимо проработать перечень улиц, где соседство с самокатами создает угрозу для пешеходов. фото: ТГ-канал Лады Мокроусовой

В Саратове сформируют список закрытых для самокатов улиц. Об этом сообщила Лада Мокроусова в своем телеграм-канале.

По словам главы города, в ходе оперативного совещания в мэрии было принято решение определить перечень улиц, где движение электросамокатов будет ограничено. Ранее с подобным вопросом в мэрию обратился прокурор города Саратова Максим Енишевский. - Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта поручено вынести вопрос ограничения движения самокатов на комиссию по безопасности дорожного движения. Необходимо проработать перечень улиц, где соседство с подобным транспортом создает угрозу для пешеходов.