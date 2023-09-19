Саратовские спортсмены успешно выступили на Кубке России по парусному спорту ( фото: Министерство спорта)

Саратовские спортсмены успешно выступили на Кубке России по парусному спорту в классе «Матчевые гонки». Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает Министерство спорта Саратовской области.

На территории яхт клуба «Ореховая бухта» в Московской области с 14 по 18 сентября проходил Кубок России по парусному спорту в классе яхт «Матчевые гонки».

Участие в соревновании принимали 14 экипажей из Владивостока, Екатеринбурга, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Саратова, Таганрога, Челябинска и других городов.

Саратовскую область представили яхтсмены областной спортивной школы олимпийского резерва «Надежда Губернии». Наши спортсмены вернулись с хорошими результатами: 2 место среди мужчин, 3 место в общем зачете завоевали Михаил Евтихов, Валерий Свинарчук, Владимир Поцепай; 2 место среди женщин, 10 место в общем зачете у Александры Соломко и Марии Черкасовой; Анастасия Евтихова, Дарина Хасанова, Анастасия Михайлова, Елизавета Кузнецова, Анастасия Гуляева - 3 место среди женщин, 11 место в общем зачете.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели отделения парусного спорт.

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