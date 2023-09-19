На три дня ограничат движение на улицах Лунная и Одесская в Саратове

В Саратове перекроют улицу в Ленинском районе (фото: архив КП)
Для проведения ремонтных работ сегодня, 19 сентября, с 10:00 будет ограничено движение транспорта на пересечении ул. Лунная и ул. Одесская. Об этом сообщает ПАО «Т Плюс». Работы планируют завершить 21 сентября, до конца дня.
На месте работ будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Автомобилистам рекомендуют планировать маршрут заранее.
Коммунальщики приносят извинения за неудобства.
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