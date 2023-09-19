В Саратовской области продолжат ремонт школ и детских садов

Региональная программа по ремонту школ и детских садов в следующем году будет продолжена. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщается в телеграм-канале Романа Бусаргина. В этом году в учреждениях области восстанавливаются кровля, фасады, укрепляются фундаменты и конструктивные элементы, идет замена коммуникаций.

- Приняли решение, что в программу в 2024 году, как и в этом, войдут 100 школ и 200 детских садов. Дошкольные образовательные учреждения особо нуждаются в ремонте, поэтому здесь наращиваем объемы. Об этом говорили на встрече с Президентом Владимиром Путиным, - написал губернатор.

Министерству образования поставлена задача провести детальный анализ и определить список объектов, которые попадут в программу. Глава региона уточняет, что в следующем году методика отбора учреждений изменится. Ремонтироваться будут детские сады и школы в каждом муниципалитете, однако объем выделяемых средств будет выше для крупных городов области в зависимости от потребности.

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