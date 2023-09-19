Водитель «Гранты» скончался в больнице после аварии под Саратовом

Под Саратовом столкнулись грузовой рефрижератор JAC 47883А и «Лада Гранта» (Фото: Облспас)

Авария произошла вчера, 18 сентября, в Балтайском районе на 99 км трассы М-5 «Урал» у села Царёвщина. Об этом сообщили в областном ГИБДД.

Столкнулись грузовой рефрижератор JAC 47883А и «Лада Гранта». Рефрижератор опрокинулся на бок, 46-летний водитель не пострадал, 53-летний водитель «Гранты» с травмами был госпитализирован. Позже из больницы поступило сообщение, что мужчина скончался. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ДПС.

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