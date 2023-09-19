Родные бойцов саратовского 98 полка смогут пообщаться с ними по видеосвязи

Скоро родные и близкие бойцов 98 полка из Саратова смогут пообщаться с ними по видеосвязи. Об этом сообщил Герой России, депутат Саратовской областной думы Александр Янклович.

- В полку без потерь и происшествий. Ждут нас в гости. А мы уже почти готовы выехать. Осталось немного, парни! Кстати, в эту поездку мы должны протестировать телемост. И если не подведет техника, то уже в ближайшем будущем 98-ой полк сможет повторить успешный опыт прямых включений с родными и близкими, - информирует Герой России, депутат Саратовской областной думы Александр Янклович.

Стоит отметить, что жители Саратова продолжают оказывать гуманитарную помощь бойцам на СВО, собирают деньги и вещи, которые могут пригодиться там, за ленточкой

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