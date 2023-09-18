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Средняя зарплата в Саратовской области упала до 49 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики Саратовстат.

По данным исследования, в июле средняя зарплата в регионе составила 49 907 рублей, что меньше июньского показателя на 1 447 рублей, а относительно июля 2022 года зарплата выросла на 15 процентов. Наибольшая среднемесячная заработная плата работников в июле 2023 этого году сложилась в организациях, осуществляющих "профессиональную, научную и техническую деятельности" – 76 830 рублей.